Schrijfster Anjet Daanje wint Libris Literatuur Prijs

Foto Henk Veenstra

Schrijfster Anjet Daanje uit Stad heeft maandagavond de Libris Literatuur Prijs gewonnen. De prijs werd uitgereikt in cultuurhuis Felix Meritis in Amsterdam.

Daanje ontving de prijs voor haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris. De jury koos unaniem voor het boek dat volgens hen van internationale allure is en de grens van het genre overstijgt. Historicus Beatrice de Graaf had de eer om de winnaar bekend te maken. De Graaf noemde het boek een ode aan de verbeelding en aan de literatuur zelf. Met de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro gemoeid.

Het lied van ooievaar en dromedaris

Het lied van ooievaar en dromedaris is losjes gebaseerd op het leven van Emily Brontë. Een Engelse schrijfster aan wie Daanje de prijs ook opdroeg. Het boek gaat over Eliza May Drayden, schrijfster van een geruchtmakende roman in het Yorkshire van de negentiende eeuw. Tijdens haar leven werd haar boek verguisd, maar in de decennia daarna groeide het meer en meer uit tot een meesterwerk.

Boekenbon Literatuurprijs

Daanje, die sinds de jaren negentig schrijft en in 2019 doorbrak met De herinnerde soldaat, won afgelopen najaar al de Boekenbon Literatuurprijs. De Groningse is nu de eerste schrijver die zowel de Boekenbon Literatuurprijs als de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen met hetzelfde boek.