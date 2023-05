Schoonmaken gasfornuis leidt tot ontdekking gaslekkage

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een flinke poetsbeurt zaterdag in een appartement aan de Laan van de Vrede heeft geleid tot de ontdekking van een gaslekkage. Niemand raakte gewond.

De melding van een gaslekkage kwam rond 10.40 uur binnen bij de hulpdiensten. “Het appartement bevindt zich in een flatgebouw”, vertelt brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd. “Daarop hebben we direct twee tankautospuiten naar de locatie gestuurd. Er stond dus behoorlijk wat materieel in de straat. Dat hebben we met opzet gedaan, want stel dat de flat ontruimd moet worden, dan heb je gewoon veel handen nodig. Daarom zeggen we altijd, je kunt beter direct materieel en personeel sturen dan achteraf opschalen.”

Uiteindelijk hoefde het gebouw niet ontruimd te worden. “De bewoners waren bezig met het schoonmaken van de keuken. Bij het poetsen van het gasfornuis roken ze ineens een forse gaslucht. Direct werd het alarmnummer gebeld. De bewoners hebben zelf de hoofdkraan afgesloten. Toen wij arriveerden hebben we een controle uitgevoerd. Wij roken op dat moment geen gaslucht meer, maar we vermoeden dat er een lekkage zit in de slang tussen het fornuis en de gasaansluiting. Wij zijn daarop weer teruggegaan naar de kazerne en hebben de woningbouwvereniging ingeseind die de bewoners verder gaan ondersteunen bij het oplossen van dit probleem.”