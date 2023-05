SC Stadspark verslaat Helpman

Foto Martijn Minnema: SC Stadspark versloeg Helpman in de derby

Zowel voor Stadspark als voor Helpman stond er in de stadsderby in de tweede klasse K nog heel wat op het spel. Stadspark moest winnen om de kans op het ontlopen van de nacompetitie levend te houden, Helpman kon zich bij winst van nacompetitie voor promotie verzekeren. Stadspark deed de beste zaken, het won met 2-0.



Helpman uit vorm

Het beste is er bij Helpman wel een beetje af in de slotfase van het seizoen. De nummer drie van 2K leed zijn derde nederlaag op rij. Op de 2-0 nederlaag tegen Stadspark van vanmiddag viel ook erg weinig af te dingen. De thuisclub oogde feller en creëerde in de niet bepaald grootse derby de meeste kansen. Dat was ook voor rust al het geval, met name in de slotfase toen Stadspark in de laatste vijf minuten drie grote kansen kreeg, maar niet benutte. Helpman stelde er voor rust weinig tegenover, het liet het initiatief aan Stadspark en werd zelf niet of nauwelijks gevaarlijk.

Stadspark slaat na rust zijn slag

Na rust hetzelfde spelbeeld, maar nu kwam Stadspark wel tot scoren. Halverwege de tweede helft mocht Michel Boonstra aanleggen voor een vrije trap. Dan weten de meeste tegenstanders dat het alarmfase 1 is. De bal lag perfect, op een meter of twintig van het Helpman doel. Boonstra ramde hem laag langs de muur in de hoek, 1-0 voor Stadspark. Helpman probeerde daarna nog wel terug in de wedstrijd te komen maar was vandaag te matig om nog in aanmerking te komen voor een punt, of meer. Sterker, zeven minuten voor tijd besliste Cedwin Tel het duel met een zeer fraaie treffer. De Stadspark aanvaller zag op 40 meter van het doel de Helpman keeper voor zijn doel staan en schoot de bal van grote afstand over de keeper binnen, 2-0 en wedstrijd beslist. Verdiende zege voor Stadspark, daar zal weinig discussie over zijn.

Uitgangsposities laatste competitieronde

Stadspark moet nog één plek stijgen om nacompetitie te ontlopen. Daarvoor moet het zelf bij hekkensluiter Noordster, wat al gedegradeerd is, winnen. Musselkanaal moet dan niet winnen bij Annen, dat staat zesde. Geen onmogelijke opgave, zo lijkt het voor Stadspark.

Helpman staat nog steeds derde, maar zag Forward tot op twee punten komen. Helpman speelt volgende week thuis tegen koploper WKE’16 wat moet winnen om zeker kampioen te worden. Forward, wat vandaag met 5-0 van Noordster won, gaat op bezoek bij nummer 10 HOVC. De nummer drie pakt een vervangende periode. Dat zal Helpman of Forward worden.