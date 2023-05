Sam Gortzak keert terug bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Na twee jaar Tectum Achel in de Belgische competitie keert spelverdeler Sam Gortzak terug naar Samen Lycurgus.

Volgens Gortzak voelt de terugkeer naar de club, waar hij tot 2021 zes seizoenen speelde, echt als thuiskomen: “Mijn vriendin woont hier, we hebben een fijn huis hier en ik wil nog graag het liefst op zo hoog mogelijk niveau blijven volleyballen. Waarom dan niet in de stad waar ik me thuis voel?”

De 28-jarige spelverdeler kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn twee jaar in België: “Het niveau was echt hoger dan ik verwacht had. Echt beter dan in Nederland. (..) Maar door niet voor de prijzen te spelen lever je qua professionaliteit wel in. Niet iedereen had volledig de focus op volleybal. Het mooie daarvan vond ik dat het toch lukte om tijdens de wedstrijden met elkaar zo goed mogelijk te presteren.”

Coach Arjan Taaij is blij dat Gortzak zijn ervaring en kwaliteit terugbrengt naar Groningen: “We voegen niet alleen een zeer fijn mens, maar ook een uitstekende volleyballer toe aan het team. Die met zijn kennis en ervaring richting kan geven aan de jonge spelers in het programma.”

Met de terugkeer van Gortzak heeft Lycurgus nu acht spelers klaarstaan voor komend seizoen: Thomas Sleurink, Kyle McCauley, Maarten Bartels, Guus Boer, Luuk Hofhuis, Robin Boekhoudt, Sam Gortzak en Jeffrey Klok.