Ruim zeventig ondernemers doen mee aan Lutje Lokaal: “De mensen in de watten leggen”

Foto: Lutje Lokaal

In Groningen vindt komende zaterdag Lutje Lokaal plaats. Een initiatief van lokale ondernemers dat in 2019 ontstaan is en bedoeld is om klanten in de watten te leggen. Nardia van den Poll van de organisatie is deze dagen bezig om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten.

Hoi Nardia! Wat kunnen we komende zaterdag verwachten?

“We denken dat het een hele leuke dag gaat worden. Er zijn 72 ondernemers die de deuren wagenwijd open gaan zetten. Dat is een recordaantal. Wat dat betreft kun je echt zeggen dat het een collectief aan het worden is. Ondernemers die elkaar helpen, waarbij we er samen wat moois van gaan maken. En samen willen we gaan laten zien wat Groningen uniek maakt. Want deze lokale ondernemers maken een stad aantrekkelijk. Misschien herken je het bij jezelf. Als je naar een stad in Brabant of Limburg gaat, dan bezoek je daar winkels die niet in andere steden te vinden zijn. Je wilt dat unieke en bijzondere mee maken.”

Even terug naar het begin. Want het is ontstaan in 2019 hè?

“Klopt. Als tegenhanger van Black Friday. De dag waarbij je met flinke korting je slag kunt slaan. We zagen dat kleinere winkels vaak schoorvoetend mee doen aan deze dag, omdat ze dachten niet anders te kunnen. Van daaruit is Lutje Lokaal ontstaan. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een dag waarbij we laten zien dat door het bieden van extra service wij ook interessant zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het geven van cadeautjes, en hapjes en drankjes die klaar staan. We willen de mensen echt in de watten leggen.”

Nu kun je denken, deze winkels zijn vrijwel iedere dag al open. Wat maakt zo’n dag het dan bijzonder?

“Omdat de drempel op zo’n dag wat lager ligt. We hebben bijvoorbeeld slimme routes gemaakt waarmee het publiek de leukste winkels en horecazaakjes leert ontdekken. En naast de cadeautjes, hapjes en drankjes hebben we bijvoorbeeld ook livemuziek, en kan er hier en daar een blik in de keuken van een onderneming geworpen worden. De deuren staan letterlijk wagenwijd open. En dat maakt het wat makkelijker om ergens naar binnen te stappen. Het is laagdrempeliger.”

Je maakt onderdeel uit van de organisatie. Hoe lang zijn jullie hier mee bezig geweest?

“Eigenlijk is dat een continu proces. We hebben bijvoorbeeld de Stadsgids. Daarin staan de ondernemingen vermeld, maar worden mensen ook verleid tot het samenstellen van een route langs leuke winkeltjes. Daar zijn we doorlopend mee bezig om dit door te ontwikkelen. En qua voorbereidingen voor deze dag: het informeren en inlichten van ondernemers, het regelen van allerlei zaken, dat is een grote klus. Maar het is ook ontzettend leuk om te doen. Mensen reageren enthousiast. Ook het winkelend publiek.”

De afgelopen jaren had Nederland te kampen met het coronavirus. Een situatie die een grote stempel drukte op bijvoorbeeld winkeliers. Is in dat opzicht deze dag ook belangrijk?

“Als je vraagt of ondernemingen al hersteld zijn van die periode… nee. Men is echt nog bezig om bij te komen van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En daarom is Lutje Lokaal ook belangrijk. We brengen publiek naar de winkels, maar ondertussen wordt er onderling ook contact gelegd. Elke onderneming heeft kennis en expertise. Stel dat iemand een webshop wil beginnen. Dan is er vast en zeker kennis en kunde aanwezig om te helpen, om dat op te zetten. Dus de wisselwerking, die verschillende kanten op gaat, die is heel mooi.”

Lutje Lokaal vindt zaterdag plaats vanaf de opening van de winkels tot sluitingstijd. Meer informatie vind je op deze website.