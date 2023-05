RUG twijfelt over voortzetting banden met Confucius Instituut

foto: Bob de Vries

De kans bestaat dat de Rijksuniversiteit Groningen vanaf 2025 toch blijft samenwerken met het Confucius Instituut. Dat meldt de Universiteitskrant.

De RUG wil vanaf dat jaar geen formele partner van het Confucius Instituut meer zijn, maar heeft die organisatie nog wel nodig voor taal- en cultuurlessen. Het instituut wordt wereldwijd echter gezien als een politiek verlengstuk van de communistische partij in China, inclusief de vrees voor censuur en spionage.

De Hanzehogeschool heeft inmiddels besloten alle banden met het instituut te verbreken als het huidige contract in 2025 afloopt. De RUG twijfelt volgens de Ukrant nog, en is nu aan het onderzoeken of en hoe ze vanaf dat jaar zelf de lessen over de Chinese taal en cultuur kan organiseren. Wel worden de formele banden dan opgeschorst, waaronder de jaarlijkse bijdrage van 27.500 euro voor operationele kosten.

De RUG beseft dat ze zich moet losmaken van het Confucius Instituut, vanwege de zorgen over de aantasting van academische vrijheid. Zo is bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG vorig jaar uit het bestuur van het Instituut gestapt. Wel zit hij nog in de Raad van Toezicht, evenals de bestuursvoorzitter van de Hanze.