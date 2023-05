RUG staat nieuwe bezetting van Academiegebouw op dinsdag niet toe

Foto: Paul Blom

Een nieuwe bezetting van het Academiegebouw wordt door de RUG niet toegestaan. Voor dinsdag is er een nieuwe protestactie aangekondigd. Dat meldt de UKrant maandag.

Het gebouw is de afgelopen maanden een aantal keren bezet geweest. De laatste keer was op 26 april. In de avonduren maakte de politie toen een einde aan de bezetting. Die ontruiming is aanleiding voor de nieuwe actie. Door am.i.next.rug, Casual Groningen en Organize the RUG is er opgeroepen tot een ‘solidarity rally’. Men wil opkomen voor de studenten en medewerkers die gewelddadig zijn bejegend door de politie. De RUG laat aan de UKrant weten dat er uiteraard dinsdag gedemonstreerd mag worden, maar de processen op de RUG mogen daarbij niet verstoord worden. Daarbij wordt er gedoeld op bijvoorbeeld de promoties in het Academiegebouw. Om die reden zal een nieuwe bezetting niet toegestaan worden.

Politie

Het besluit van het College van Bestuur om het gebouw door de politie te laten ontruimen kon op flink wat kritiek rekenen. Volgens critici is er door de politie onnodig hard opgetreden. Op beelden was te zien hoe de studenten door agenten uit het gebouw werden gesleurd.

Susanne Täuber

Aanleiding voor de protestacties is het ontslag van docent Susanne Täuber. Zij was een promotie misgelopen waarna ze zich in een wetenschappelijk artikel kritisch had uitgelaten over de sociale veiligheid op de RUG. Täuber vindt dat vrouwelijke onderzoekers aan de universiteit worden tegengewerkt in de ontwikkeling van hun carrière. De publicatie was voor het bestuur van de RUG aanleiding om te oordelen dat de arbeidsrelatie verstoord was geraakt, waarna ontslag volgde. De rechter stelde het universiteitsbestuur onlangs in het gelijk en vond dat het ontslag niet teruggedraaid hoefde te worden. Dat is wel wat de demonstranten willen. De RUG noemt het een ‘niet onderhandelbare eis’.