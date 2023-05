Rook uit woning leidt brandweerlieden naar hennepkwekerij

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Waterloolaan heeft zaterdag in het begin van de middag brand gewoed. Bij het blussen van de brand werd een hennepkwekerij ontdekt.

De melding van de brand kwam rond het middaguur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Er was bij ons een melding binnengekomen van buurtbewoners die rook uit de woning zagen komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Toen wij arriveerden en op onderzoek uitgingen zagen we rook onder de deur vandaan komen. We hebben ons daarom toegang verschaft tot de woning. In het pand bleek brand te woeden, het vuur hebben we door middel van een binnenaanval onder controle kunnen brengen.”

Walburg: “In de woning troffen wij onregelmatigheden aan. We hebben daarom de zaak overgedragen aan de politie.” In de woning werd namelijk een kleine hennepkwekerij aangetroffen. Deze kwekerij, die uit ongeveer tien planten bestaat, wordt door de politie ontmanteld. Of de kwekerij ook de oorzaak is van de brand, en of de elektriciteit illegaal werd afgetapt, wordt onderzocht. Voor zover bekend was er niemand aanwezig in de woning toen het vuur uitbrak.