‘Robben mogelijk terug bij FC Groningen als skillstrainer jeugdspelers’

Foto: Joris van Tweel

Arjen Robben is volgens RTV Noord in gesprek met FC Groningen over een terugkeer, dit keer als trainer in de jeugdopleiding.

Volgens het regionale medium is het de bedoeling dat Robben aan de slag gaat als skillstrainer voor de jeugdspelers binnen de club.

Een aanstelling bij de jeugd lag al in de lijn der verwachting, omdat zijn zoons Kai en Luka volgend seizoen toetreden tot de jeugdelftallen van FC Groningen. Robben was afgelopen seizoen al trainer van het onder-15 elftal van Be Quick 1887.