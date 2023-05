Raadsfracties willen oplossing voor parkeerchaos op Hendrik Westerplein in Ten Boer

Ondanks gepoogde oplossingen verzandt het Hendrik Westerplein in Ten Boer nog te vaak in een parkeerchaos. Dat laten omwonenden weten aan de raadsfracties van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. De partijen willen weten of het gemeentebestuur daar iets aan kan doen.

Volgens de twee fracties geven omwonenden en aangrenzende ondernemers aan dat het plein soms drukker is dan het plein aan kan. De gemeente beloofde eerder met een ‘passende oplossing’ te komen voor het probleem, wat al een aantal jaren speelt. Wat deze ‘oplossingen’ zijn, is onduidelijk. Omwonenden laten hoe dan ook weten dat deze oplossingen nog niet altijd werken.

“Op sommige momenten is er volgens omwonenden nog steeds sprake van parkeerchaos op het plein”, aldus CU-fractievoorzitter Peter Rebergen. “Daardoor is er soms geen doorgang mogelijk, ook niet voor bijvoorbeeld een ambulance of de bevoorrading van gevestigde ondernemers. Ook afgelopen dinsdag was het weer chaos op het plein, met dubbel geparkeerde auto’s en geen mogelijkheid voor doorgaand verkeer.”

De twee fracties hebben schriftelijk vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de kwestie.