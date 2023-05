Raad wil meer zwemmen en schaatsen in de buitenlucht mogelijk maken

Er moet in de toekomst meer gezwommen en geschaatst kunnen worden in de buitenlucht. Een initiatiefvoorstel van GroenLinks, dat mede ingediend werd door het CDA, PvdA en D66, werd woensdag breed omarmd.

Het voorstel richt zich specifiek op de Diepenring en het Stadspark. De bedoeling is dat er bij het toekomstige Dudok aan het Diep gezwommen kan gaan worden. Een systeem moet de zwemwaterkwaliteit in de gaten houden. Ook moet er gezwommen kunnen worden in de Springervijver in het Stadspark. De drafbaan moet in de toekomst omgetoverd kunnen worden tot een schaatsbaan. Daarbij moet er een systeem komen waardoor na één nacht vorst al geschaatst kan worden. Doel van het voorstel is om meer ruimte te maken voor bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Schaatsen op de drafbaan gaat een dure aangelegenheid worden”

Raadslid Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks: “In de commissie hebben we vorige week een hele leuke bespreking gehad. De hoofdlijn is dat we als gemeente meer gaan investeren in zwemmen in openbaar water en schaatsen in de buitenlucht door middel van een nieuw soort innovatief ijs. Bij de vergadering werd wel duidelijk dat het schaatsen een dure aangelegenheid gaat worden. Daarom hebben we het voorstel gewijzigd dat niet de gemeente dit gaat realiseren, maar dat we een faciliterende houding innemen. Dat we partijen samen gaan brengen die dit kunnen realiseren. Over het zwemmen in de Springervijver is het goed om te zeggen dat we de bezwaren van de Partij voor de Dieren tegemoet komen, dat er ruimte gereserveerd wordt in de vijver die enkel toegankelijk is voor dieren.”

Rik Heiner (VVD): “Is zwemmen in de Diepenring wel veilig?”

Rik Heiner van de VVD: “Wij vragen ons wel af hoe het zit met de veiligheid. Stel dat je gaat zwemmen bij Dudok in de Diepenring. Kan dit in combinatie met het huidige scheepvaartverkeer?” Nieuwenhout: “Als je er nu gaat zwemmen is het gevaarlijk. Maar dit kan mogelijk opgelost worden door een rood-witte-drijfketting. Zodat je af gaat bakenen waar gezwommen kan worden en waar je kunt varen.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Handel uit liefde”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Bij dit voorstel kun je heel lang gaan discussiëren over techniek en uitvoering. Maar ik zou het gemeentebestuur willen vragen om te handelen uit liefde. Uit liefde voor sport, bewegen en natuur. Dat is de drijfveer die in dit voorstel verborgen gaat. En dat uiteraard in harmonie met de natuur.” Verschillende partijen laten weten blij te zijn dat het voorstel na kritiek is aangepast. Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Er zitten goede stappen in dit voorstel. Maar wij zien weinig in het zwemmen in de diepen. Gezondheid en veiligheid gaat voor, en wij zien niet hoe dit veilig en gezond kan. Ook een ijsbaan op de drafbaan is lastig en niet realistisch. Desondanks gaan wij wel instemmen met het voorstel.”

Het voorstel werd uiteindelijk met 42 stemmen voor en 0 tegen aangenomen. Dit betekent dat het gemeentebestuur aan de slag gaat met de verdere uitwerking van het voorstel en de raad hiervan op de hoogte zal houden.