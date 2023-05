Raad wil lokale ondernemers in binnenstad stimuleren, meer plantaardige horeca en behoud bruine kroegen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De Groningse binnenstad staat er goed voor. Daar is het gros van de politieke partijen in de gemeenteraad het over eens. Wel vindt men het belangrijk om verschillende ontwikkelingen te stimuleren, en andere juist af te remmen.

Raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks wist het krachtig te formuleren: “De binnenstad is op dit moment een plek voor iedereen. We krijgen hoge waarderingscijfers, er is veel reuring, er is plaats voor flink wat lokale ondernemers die zich er kunnen ontwikkelen en het is een plek waar iedereen kan ontspannen, ook als je geen geld wilt uitgeven.” Maar zorgen zijn er ook. Want het gedrag verandert. Mensen die gehaast van winkel naar winkel snellen om hun slag te staan is een beeld dat in de geschiedenis thuis hoort. Maar hoe houd je de binnenstad voor iedereen aantrekkelijk? Hoe bied je kansen? En hoe geef je criminelen geen kans?

Peter Rebergen (ChristenUnie): “We lossen een probleem op dat we zelf gecreëerd hebben”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) wil met exploitatievergunningen gaan werken. Deze vergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te mogen runnen, waarbij een gemeente zelf besluit aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeente moeten voldoen. En er gaat meer veranderen. Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De categorie horeca en daghoreca gaan verdwijnen. Daarmee lossen we een probleem op dat we in 2016 zelf hebben gecreëerd. Hierdoor is er een ongelijk speelveld ontstaan, waar we geen grip op hebben. Qua situatie gaan we terug naar de situatie van voor 2016, waarbij onze vraag wel is of we dan niet opnieuw tegen problemen op gaan lopen.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Sturen op bezorgrestaurants en bezorgsupermarkten”

Volgens Bloemhoff valt dit mee: “In de nieuwe situatie gaan we werken met horeca en detailhandel. Horeca zal gaan bestaan uit twee categorieën, 1a en 1b. Onder 1b vallen straks bijvoorbeeld de bezorgrestaurants en de bezorgsupermarkten. Bij 1b kunnen we zwaarder toetsen. Een bezorgrestaurant hoeft bijvoorbeeld niet in de binnenstad te zitten, maar zou op prima op een bedrijventerrein gevestigd kunnen zijn. Dit geldt ook voor bezorgsupermarkten. Bij 1a is er sprake van een lichte toets. Dit geeft ons een middel in handen waar we wat willen hebben.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Lokale ondernemers maken de stad uniek”

De fractie van Student & Stad heeft daar wel zorgen over. Mirte Goodijk: “In de binnenstad zien we veel lokaal ondernemerschap en ambacht. Wij zouden graag zien dat deze ondernemers zonder allerlei rompslomp zich kunnen blijven ontwikkelen. Juist lokale ondernemers maken een stad als Groningen uniek.” Diverse partijen sluiten zich daar bij aan. Tom Rustebiel van D66: “Maaltijdbezorgers kun je aanpakken. Je kunt in de binnenstad ruimte maken voor daghoreca, omdat dit een functie vervult, een aantrekkingskracht heeft, waar andere ondernemingen ook weer van profiteren. En we sluiten aan bij Student & Stad, dat lokale ondernemers het makkelijk moet worden gemaakt.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Meer betaalbare alternatieven voor vlees”

Bloemhoff is daar helder over: “We willen geen Amersfoort, Assen of Leeuwarden zijn. We moeten uniek zijn, met kleinschalige winkels, die bijzonder zijn. Filialen van grotere bedrijven verdienen ook een plek, maar het unieke moet je koesteren.” Tegelijkertijd schuift er ook een gevaar, waar Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren de vinger op legt: “De energielasten voor ondernemers gaan omhoog, en er moet veel omzet worden gedraaid. We moeten er voor waken dat de binnenstad ook interessant blijft voor mensen uit de omliggende wijken, en dat het niet alleen toeristen zijn die op de bruisende binnenstad aankomen. Daarnaast overwegen wij om een motie in te dienen om meer horeca in de binnenstad een plek te geven waar betaalbare alternatieven voor vlees worden aangeboden. Er is meer behoefte aan plantaardig voedsel.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Wilt u ondernemers die plantaardig voedsel aanbieden subsidiëren?”

Dat voorstel kan op een vraag rekenen van Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Hoe ziet u dat voor zich om meer plantaardig en veganistisch voedsel aan te bieden?” Van Zoelen: “Er zijn veel mensen die een onderneming willen starten, maar nu die ruimte niet zien vanwege de hoge lasten en de hoge huren. Wij zouden graag zien dat deze ondernemers de ruimte krijgen.” Jacobs-Setz: “Dat is niet een antwoord op mijn vraag. Maar u wilt de huurprijs voor deze ondernemers subsidiëren?” Van Zoelen: “Je zou kunnen kijken naar subsidiemogelijkheden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Bruine kroeg behouden”

Onderdeel van die bruisende binnenstad moet ook de bruine kroeg zijn. Een kroeg die landelijk juist erg onder druk staat. Rico Tjepkema van de PvdA: “De buurtkroeg is belangrijk. Mensen komen er samen, het verbindt mensen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal bruincafés aan het afnemen is, waarmee ook de sociale functie onder druk komt. Als een kroeg eenmaal weg is, dan is deze voorgoed weg. Het karakter, inclusief de inrichting van een bruine kroeg, moeten we behouden. Wij gaan een motie indienen hoe we hier gestalte aan kunnen geven.”

Jalt de Haan (CDA): “Verplaatsen van supermarkten”

Jalt de Haan van het CDA: “We hebben een mooie binnenstad met weinig leegstand. Als partij hebben wij zorgen over de stijging van het aantal fastfoodketens. Daar zou meer regie op moeten komen. Ook omdat we daarmee iets doen aan het overgewicht in de samenleving. We moeten zorgen voor een divers aanbod met gezonde keuzes. Dat geldt ook voor het aanbod van supermarkten. Er zijn nu in de binnenstad supermarkten op enkele honderden meters van elkaar te vinden.” Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Zegt het CDA nu dat ze supermarkten wil sluiten?” De Haan: “Nee, dit gaat over verplaatsen. Als je naar de Oosterpoort kijkt, daar zit nu eigenlijk geen supermarkt. Het zou mooi zijn als daar een groot filiaal zou komen.” Rico Tjepkema van de PvdA: “En als er een supermarkt komt, zou het CDA het dan een goed idee vinden om er een supermarkt te plaatsen die zich richt op de minima?” De Haan: “Ja, dat kan.”

Jalt de Haan (CDA): “Exploitatievergunning zou ook voor kappers en nagelsalons moeten komen”

De Haan laat weten blij te zijn met de invoering van een exploitatievergunning. “Eerder dit jaar hebben we het rapport Groningse praktijken behandeld. Het mag duidelijk zijn dat de horeca een plek is waar crimineel geld rond gaat, waar drugs wordt verkocht. Het heeft een afgeschermd karakter. Daarom zijn we heel blij met deze vergunning, waarbij we hopen dat deze er ook komt voor bijvoorbeeld kappers en nagelsalons.”