Qbuzz laat vanaf maandag minder bussen rijden

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Vervoersbedrijf Qbuzz past vanaf maandag de dienstregeling aan. Op verschillende lijnen gaan minder bussen rijden, op andere lijnen vertrekken de bussen op andere tijden.

Qbuzz laat op haar website weten: “Houd er rekening mee dat er op verschillende lijnen minder bussen gaan rijden, of op andere tijdstippen rijden dan je gewend bent. Plan je reis van tevoren met onze reisplanner of bekijk de vertrektijden in de dienstregeling.” De grootste veranderingen doen zich voor bij de Q-link-lijnen 3, 4 en 15. Daarnaast zijn er verschillende wijzigingen bij Qliner-ritten.

Een overzicht van de wijzigingen vind je hieronder. De reisplanner van Qbuzz vind je op deze pagina.

Q-link 3 Leek – Lewenborg

Er zijn nieuwe vertrektijden. In de spits rijdt Q-link 3 vier keer per uur in plaats van zes keer per uur.

Q-link 4 Roden – Beijum

Er zijn nieuwe vertrektijden. In de spits rijdt Q-link 4 vier keer per uur in plaats van zes keer per uur.

Q-link 15 Hoofdstation – Zernike

Er rijden minder ritten. Q-link 15 rijdt maximaal zes keer per uur.

Lijn 51 Zuidlaren – Groningen

Sommige ritten met voetnoot ‘Extra bus’ vervallen.

Lijn 61 Groningen – Middelstum – Uithuizen

Sommige ritten met voetnoot ‘Extra bus’ vervallen.

Qliner 300 Emmen – Groningen

Lijn 300 rijdt vier keer per uur. De ritten met voetnoot ‘Extra bus’ vervallen.

Qliner 304 en 314 Drachten – Groningen

Er rijden minder extra ritten in de spits. Enkele ritten rijden alleen tussen Groningen en Marum.

Qliner 309 Assen – Groningen

Tussen 14:00 en 18:00 uur rijden vier van de acht ritten door naar Kloosterveen. De andere vier ritten eindigen op busstation Marsdijk.

Qliner 310 Assen – Gieten – Veendam

In de spits rijdt lijn 310 twee keer per uur. De extra ritten in de ochtend vervallen.

Qliner 312 Stadskanaal – Groningen

Enkele spitsritten vervallen, namelijk:

13:47 en 16:17 uur uit Stadskanaal richting Groningen

14:17 en 17:17 uur uit Groningen richting Stadskanaal