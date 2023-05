PVV: ‘Supermarkten aan Grote Markt en Ebbingestraat onveilig door verslaafde daklozen’

Foto via Google Maps - Streetview

Het gemeentebestuur moet iets doen aan de onveilige situatie die, met name in de avonduren, ontstaat rond de supermarkten aan de Grote Markt en de Oude Ebbingstraat. Dat vindt de raadsfractie van de PVV. Volgens de partij hebben zowel klanten als bezoekers last van de ‘verslaafde daklozen’ die hier ’s avonds rondhangen.

Volgens PVV-fractievoorzitter Dennis Ram gaan de desbetreffende personen ‘heel ver’ bij het bedelen op geld: “Maar ze zitten ook te azen op je fiets. En politie nergens te vinden.”

Daarnaast zorgt ook het verwarde en soms agressieve gedrag van de overlastgever voor een onveilig gevoel voor klanten en winkelpersoneel. Ram: “De veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. De bezuinigingen in de daklozenopvang, zorg en armoedebestrijding zie je direct terug op straat met alle gevolgen van dien. Ook zien wij nagenoeg nooit politie rondom dit

toch wel onveilige stukje Groningen.”

Komende woensdag zal Ram aan het gemeentebestuur vragen iets te doen aan de overlast, maar ook om te proberen om de dakloze stadsbewoners te helpen.