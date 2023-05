PvdA wil kantoren voor binnenstad behouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De raadsfractie van de PvdA wil de omzetting van kantoorruimte naar woningen in de binnenstad tegengaan. De partij is bang dat dit ten koste gaat van een bruisende binnenstad.

Voor teveel kantoren is geen plek meer in de binnenstad, aldus de PvdA. Per jaar worden nu nog duizenden vierkante meters kantoorruimte omgezet naar woningen, terwijl er de komende jaren juist veel vraag is naar kantoren. De partij erkent dat er ook een wooncrisis is, maar daar wordt in voorzien, dankzij de nieuwbouw in de Reitdiepzone, Meerstad, Stadshavens en Suikerzijde.

“Het is belangrijk dat mensen overdag ook in de binnenstad werken, zodat het niet helemaal stilvalt. Dat behoudt volle straten, zaakjes, cafés en restaurants,” zegt raadslid Rico Tjepkema. “We willen niet een stad worden waar je in het centrum alleen moet zijn om te slapen. Als ergens een woonruimte wordt gemaakt, komt het kantoor zelden terug. Dat is zonde.”

De PvdA komt nu met een plan om als gemeente regie te kunnen voeren over de beschikbare kantoorruimte. Dat kan door de regels in het bestemmingsplan aan te passen Tjepkema: “We willen dat de regels veranderen en dat je een vergunning nodig hebt om kantoren naar wonen te transformeren. Dan kan je ervoor kiezen als gemeente om daar wel of niet aan mee te werken.”