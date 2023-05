Provincies luiden de ov-noodklok en vragen 1 miljard euro

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een brief aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer luiden de twaalf provinciebesturen de noodklok over het openbaar vervoer. In de brief, die ondertekend is door de Groningse gedeputeerde Melissa van Hoorn (GroenLinks), wordt gevraagd om 1 miljard euro.

In Groningen en Drenthe is al fors gesneden in de dienstregeling. Voor de komende dienstregeling wordt verwacht dat er verder gesneden moet worden waarbij lijnen ook opgeheven dreigen te gaan worden. Om dit te voorkomen moet het kabinet met extra geld over de brug komen voor de komende drie jaar. Het afslanken van de dienstregeling is al langere tijd bezig. Sinds 2019 is de dienstregeling van bus en trein met tien tot vijftien procent gekrompen. Tegelijkertijd zijn de kaartjes 7 procent duurder geworden, en wordt voor volgend jaar een stijging van ruim 11 procent verwacht.

De provincies noemen het schadelijk voor de hele samenleving. Maar ook komen doelen op het gebied van wonen, klimaat en energie in het gedrang. Daarnaast worden onderwijs en werk slechter bereikbaar. De brief lijkt op voorhand een tevergeefse poging. Minister Mark Harbers (VVD) heeft al eerder laten weten dat er geen extra geld beschikbaar is.