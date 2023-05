Provincie doet geen onderzoek naar goedkoop ‘Deutschlandticket’, GroenLinks baalt van pro autobeleid Rijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie Groningen gaat geen verder onderzoek doen naar de invoering van een Deutschlandticket op de spoorlijn Groningen-Leer. Dat heeft het provinciebestuur dinsdag besloten.

De fractie van GroenLinks had vragen gesteld of een Deutschlandticket ook ingevoerd kan worden op de grensoverschrijdende verbinding. “Het is jammer om te horen dat er geen verder onderzoek naar gedaan wordt”, reageert Statenlid Bas de Boer van GroenLinks. “Tegelijkertijd is het ook wel begrijpelijk. Als partij kijken wij met grote jaloezie naar Duitsland. De Bundesregierung heeft er voor gekozen om serieus te investeren in betaalbaar openbaar vervoer. Wij zouden dat hier ook heel graag willen, maar de regering is daartoe niet bereid. En we hebben het Rijk wel nodig om dit mogelijk te maken. Als provincie kunnen wij het zelf niet betalen.”

Deutschlandticket

Het Deutschlandticket kan sinds deze maand in heel Duitsland worden gebruikt. Het is een abonnement dat 49 euro kost waarmee je een maandlang onbeperkt in Duitsland kunt reizen met de trein, bus, tram en metro. Het abonnement is niet geldig voor reizen met de intercity of de hogesnelheidstrein ICE. Daar moet een apart kaartje voor worden gekocht. Het Deutschlandticket is de opvolger van het ‘9 euro-ticket’ dat vorig jaar zomer drie maanden werd aangeboden.

“Eén verbinding”

In Overijssel is het Deutschlandticket wel bruikbaar op de verbindingen tussen Hengelo en Bielefeld, Enschede en Dortmund en Enschede-Münster. Daar betaalt de provincie de kosten. “Het verschil met Overijssel is dat het bij ons om maar één grensoverschrijdende verbinding gaat, waarbij er twee stations in Duitsland liggen. En daarnaast moeten wij een keuze maken waar het geld naar toe gaat. Een geldbiljet kun je maar één keer uitgeven. Waar gaat je geld naar toe?”

“Ook autorijden wordt duurder”

GroenLinks hekelt ondertussen het beleid van de Nederlandse regering die toch pro auto is. Onlangs liet minister Mark Habers (VVD) van Infrastructuur bijvoorbeeld nog weten dat het beste tijdperk van de auto nog voor ons ligt. De Boer: “De regering maakt verkeerde keuzes. Want ondertussen wordt ook het autorijden steeds duurder. De brandstof moet duurder worden betaald, de aanschafwaardes stijgen. En dan kun je op je klompen aanvoelen dat dit problemen gaat opleveren. Niet iedereen kan een auto betalen, waarbij er straks ook geen alternatief meer is. Daarom heel duidelijk de oproep om serieus te investeren in goed en degelijk openbaar vervoer.”

“Kabinet op andere gedachten brengen”

In de provincie vindt woensdag een debat plaats op het openbaar vervoer. “In mijn bijdrage ga ik melden dat vervoersarmoede een heel serieus probleem in Groningen gaat worden. En ja, wij hopen dat we het kabinet op andere gedachten kunnen brengen. Daarbij werken we samen met onze collega’s in Den Haag, maar werken we ook intensief samen met de PvdA. We willen een duidelijk tegengeluid laten horen, met daarbij de oproep om serieus te investeren in openbaar vervoer waarmee we hopelijk het kabinet op andere gedachten kunnen brengen. Maar het zal wel een project zijn van de lange adem.”