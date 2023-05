Programmamakers OOG maken kans op Lokale Media Awards

Thijs Faber, Wouter Holsappel en Fleur Middel zijn genomineerd voor de Lokale Media Awards van dit jaar. Op vrijdag 9 juni wordt duidelijk of de drie programmamakers en presentatoren van OOG één van de twee prijzen waar ze kans op maken mee naar huis mogen nemen.

Faber en Holsappel sleepten een nominatie in de wacht in de categorie ‘Audio’ met hun podcast ‘Er is geen feestje. In deze podcast kijken de makers (met betrokkenen en experts) na tien jaar terug op ‘Project X’, het ‘verjaardagsfeestje’ in Haren wat uitmondde in grootschalige rellen. De jury roemt de podcast vanwege de ruime en vernieuwende blik op de gebeurtenissen: “Een nieuwswaardige documentaire die ook buiten de omgeving van Haren het beluisteren waard is. Een knappe reconstructie, met ruimte voor het perspectief van dader en slachtoffer, die erin slaagt om een andere kijk op de gebeurtenissen te ontsluiten.”

Daarnaast maakt ook radiopresentatrice Fleur Middel van OOG kans op een Lokale Media Award. Middel maakt drie keer in de week middagprogramma’s voor de omroep. “Vriendelijk en energiek behandelt Fleur lekker frisse onderwerpen”, zo oordeelt de jury over de genomineerde in de categorie ‘Presentatietalent’. “Ze neemt daarin ogenschijnlijk moeiteloos en onbevreesd het voortouw.”

Over vier weken weten de drie genomineerden of ze met één van de prijzen naar huis gaan. Op vrijdagavond 9 juni is de feestelijke uitreiking van de Lokale Media Awards in Beeld en Geluid in Hilversum. De prijzen worden uitgereikt door de onafhankelijke vakjury bestaande uit juryvoorzitter Roos Moggré, Bart Jan Cune, Daniëlle Arets, Wilma Haan, Timo Kamst en Ton Verlind.