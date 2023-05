Prijs voor koopwoning in maart iets lager dan in februari

In de gemeente Groningen lag de prijs voor een koopwoning in maart iets lager dan in februari. Het gaat om een daling van 0,82 procent. Dit blijkt uit een analyse van Ortec Finance.

Deze daling maakt deel uit van een bredere trend. In de meeste gemeentes in Nederland daalden in maart de prijzen ten opzichte van februari. De prijzen zakken al langer, in maart lag de gemiddelde prijs bijna vier procent lager dan het voorgaande jaar.

Meer bieden dan de vraagprijs voor een woning is ook verleden tijd. De afgelopen jaren was het heel normaal om duizenden euro’s meer te bieden dan werd gevraagd, in maart gebeurde dit nauwelijks meer.