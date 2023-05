Politiewagen schept fietser op Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk in de Nieuwe Ebbingestraat is zondagmiddag een fietser gewond geraakt. De fietser werd geschept door een politievoertuig.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur ter hoogte van de kruising met de Zuiderkerkstraat. “Agenten waren in hun politievoertuig onderweg naar een melding”, vertelt politiewoordvoerder Matthijs van Houten. “Daarbij voerden zij blauw licht. Door nog onbekende oorzaak vond er een aanrijding met een fietser plaats. De fietser is hierbij gewond geraakt, en is na behandeling door ambulancepersoneel met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Onderzoek

Vanwege het ongeluk is de straat deels afgesloten. “Wij zijn direct een onderzoek gestart. Omdat er een eigen voertuig bij is betrokken is hier de Forensische Opsporing Verkeer bij betrokken. Daarnaast is er contact met de Officier van Justitie of wij als eenheid dit onderzoek zelf uit kunnen voeren, of dat een andere politie-eenheid dit moet gaan doen. Dit heeft te maken met de onafhankelijkheid van het onderzoek.”

Opvang

Volgens de zegsman worden de betrokken politieagenten opgevangen. “Agenten handelen ter goede trouw. Dat zoiets gebeurt, dat komt ook bij hun hard binnen. Binnen onze organisatie hebben we goede opvangmogelijkheden. En daarnaast is het belangrijk om goed onderzoek te doen. Wat is er precies gebeurd? En hoe heeft het kunnen gebeuren? Onderdeel van het onderzoek is op welke manier ze naar de melding reden. Voerden ze alleen blauw licht, of was ook de sirene ingeschakeld? Het is nu nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.”