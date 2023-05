Politieagent mishandeld op Hoofdstation: “Collega is getrapt en kreeg een vuistslag in het gezicht”

Foto via Politie.nl

Een politieagent is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld op het Hoofdstation. Dat meldt de politie op sociale media.

“Collega’s werden in de nacht gewenkt door een buschauffeur”, schrijft de politie. “Een man was voor een lijnbus gaan staan waardoor de buschauffeur niet kon vertrekken. Agenten hebben daarop de man meegenomen naar de zijkant van de bus. Daar gaf de man een agent een voorwaartse trap en een vuistslag in het gezicht.” De man is daarna aangehouden.

Uit onderzoek is gebleken dat het om een 43-jarige man gaat. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij verhoord zal worden. De politie schrijft: “Een bizarre situatie.”