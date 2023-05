Politie schakelt Burgernet in bij zoektocht naar vermiste man (26) in Beijum

Foto via Politie.nl

De politie is een zoekactie gestart naar een 26-jarige man, die sinds dinsdagmiddag is vermist vanaf de Bekemaheerd in Beijum.

De man is op de fiets vertrokken en is sindsdien niet meer gezien. De 26-jarige man heeft een normaal postuur en draagt een bril, een zwarte muts, een joggingbroek en zwarte schoenen. Op zijn fiets zit een grijs en oranje tas.

Via Burgetnet heeft de politie de hulp van het publiek ingeschakeld bij de zoektocht naar de vermiste man. Wie weet waar de man is of denkt hem te hebben gezien, kan contact opnemen met de politie via 112.