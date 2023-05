Politie op zoek naar 14-jarige jongen die sinds donderdag vermist wordt

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar een 14-jarige jongen die sinds afgelopen donderdag vermist wordt. De politie vraagt het publiek om hulp.

De jongen is donderdagmiddag om 16.30 uur voor het laatst gezien in Leens. “Vermoedelijk is hij vertrokken in de richting van Winsum of Groningen”, meldt de politie. “De tiener is te herkennen aan een slungelig postuur. Ten tijde van zijn vermissing droeg hij een zwarte parka-achtige jas en witte schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij zich. Hij verplaatst zich mogelijk op een oma fiets, die zwart/roestig van kleur is.”

De tiener is 1.86 meter lang, heeft blond haar en blauwe ogen. Een volledig signalement en foto’s vind je op deze website. Mensen die de jongen gezien hebben, of weten waar hij op dit moment verblijft, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800 60 70.