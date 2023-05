Politie moest vorig jaar opnieuw meer geweld toepassen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vorig jaar opnieuw meer geweld toegepast dan de jaren ervoor. Agenten zagen zich ruim 33 duizend keer genoodzaakt om geweld toe te passen. Dat is een toename van 12 procent.

In het noorden van het land moest de politie vorig jaar in 1576 gevallen geweld gebruiken. Het aantal geweldssituaties is de afgelopen tijd met gemiddeld 200 per jaar toegenomen. Dat blijkt uit het rapport Geweldsaanwendingen door Politieambtenaren.

De politie wil leren van toegepast geweld om letsel zoveel mogelijk te voorkomen en de situatie met zo weinig mogelijk geweld weer onder controle te krijgen. In ruim de helft van de gevallen werd geen gebruik gemaakt van geweldsmiddelen zoals stroomstootwapens, knuppels of vuurwapens.

De Amsterdamse korpschef Frank Paauw is verantwoordelijk voor het rapport. ‘Het geeft de samenleving en ons inzicht in hoe wij onze geweldsmiddelen inzetten. Het is belangrijk dat wij het lichtst mogelijke middel kiezen als we geweld moeten gebruiken; met zo weinig mogelijk letsel en met maximale aandacht voor de veiligheid van betrokkenen en politiemensen,” aldus Paauw in de Volkskrant. Hij maakt zich zorgen over het feit dat vaak geweld moet worden gebruikt tegen mensen met verward gedrag. Veel verwarde mensen die met de politie in aanraking komen zijn namelijk niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk.

Paauw is tevreden met de komst van het stroomstootwapen, vorig jaar. ‘Het stroomstootwapen is een waardevolle aanvulling en heeft bewezen dat in driekwart van de inzetten van dit middel, dreigen al voldoende is om de situatie onder controle te krijgen. Dat betekent minder letsel en minder geweld.’