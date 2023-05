Politie houdt verdachte aan voor reeks auto-inbraken in Stad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft afgelopen vrijdagochtend een verdachte aangehouden voor de reeks vernielingen aan auto’s en auto-inbraken die de afgelopen periode in Groningen gepleegd zijn.

Het gaat om een 40-jarige man uit Groningen. Hij werd vrijdagochtend op heterdaad bij het stelen van bouwmaterialen. Tijdens het verhoor op het bureau bleek dat deze verdachte mogelijk ook betrokken is bij meerdere auto-inbraken en vernielingen.

Agenten hebben ook de woning van de verdachte doorzocht. Daar werden spullen aangetroffen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de inbraken. De verdachte zal deze week worden voorgeleid. Tot die tijd wordt de verdachte verhoord en gaat het onderzoek naar de vernielingen en inbraken verder.

De afgelopen periode is er op meerdere locaties in de stad toegeslagen. Zo werden er auto’s opengebroken op de Ulgersmaweg, bij Kardinge, de begraafplaats Selwerderhof en bij P+R Meerstad. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker tien gevallen van vernieling of inbraak bij auto’s.

“We hopen dat het aantal vernielingen en inbraken met deze aanhouding stopt”, laat de politie dinsdagmiddag weten. “Het kan zijn dat jij ook slachtoffer geworden van vernieling of inbraak, maar dat nog niet gemeld hebt. Doe altijd aangifte. Neem contact met ons op als je getuige bent geweest van een inbraak of vernieling.”