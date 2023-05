Deze man nam bijna vijfduizend euro op met gestolen bankpassen van vrouw (64) uit Stad

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen heeft dinsdagmiddag beelden gedeeld van een verdachte van bankpasfraude. De man nam begin januari geld op met een pinpas, die eerder via bankpasfraude werd ontvreemd van een 64-jarige vrouw uit Groningen. Het slachtoffer raakte daardoor bijna vijfduizend euro kwijt.

De vrouw werd op dinsdag 3 januari gebeld door een persoon, die zich voordeed als bankmedewerker. De oplichter vertelde zijn slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit Groningen, dat er die nacht geprobeerd is geld van haar rekening af te halen. Na een tweede telefoontje, dit keer van een persoon die zich voordeed als bankspecialist op het gebied van fraude en internetcriminaliteit, vertelde de vrouw dat haar bankpassen werden geblokkeerd en thuis werden afgehaald.

Dat gebeurde dezelfde dag nog. Een man komt langs om de pinpassen op te halen, samen met de bijbehorende pincodes. De passen en pincodes werden vervolgens drie gebruikt bij geldautomaten aan de Eikenlaan en in winkelcentrum Lewenborg. Volgens de politie kostte deze zwendel de vrouw bijna vijfduizend euro.

De politie heeft camerabeelden van de man die geld opnam bij de eerder genoemde pinautomaten. Deze zijn te zien in de Facebook-post onderaan dit bericht. De verdachte heeft een donkere huidskleur en droeg, ten tijde van het incident, een baard en een lichte snor. Tijdens het opnemen van het geld droeg de man een zwarte jas van het merk ‘The North Face’, met daaronder een donkerpaarse trui met capuchon.

Als u meer weet over deze persoon of over de eerder genoemde bankhelpdeskfraude, kunt u contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844, anoniem via 0900-7000, of via dit online tipformulier op de website van de politie.

In de onderstaande Facebook-post van de politie is de man te zien, die geld pinde met de pinpassen van het slachtoffer: