Platform GRAS roept op tot ‘gemeentelijke ongehoorzaamheid’ bij bruggensoap: “Schandelijk”

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente moet zich niet laten ringeloren en moet zelf het heft in handen nemen. Dat zegt directeur Peter Michiel Schaap van Platform GRAS naar aanleiding van het nieuws dat de nieuwe Gerrit Krolbrug opnieuw vertraging oploopt.

Twee jaar geleden werd de brug aangevaren door een binnenvaartschip, waarbij het beweegbare brugdeel zwaar beschadigd raakte. Fietsers en voetgangers maken sindsdien gebruik van de voetbrug. Het wegverkeer, maar ook mensen op zware fietsen, bakfietsen, scootmobielen en rolstoelen moeten omrijden. Afgelopen week werd bekend dat de bouw van een noodbrug en de definitieve Gerrit Krolbrug voor de derde keer vertraging oplopen. Het bouwen van een noodbrug levert problemen op met de ondergrond die te slap is. Ook zijn de damwanden niet sterk genoeg. De nieuwe Gerrit Krolbrug ligt waarschijnlijk pas in 2029 op zijn plaats. Dat is drie jaar later dan eerder was gecommuniceerd.

“Gemeentelijke ongehoorzaamheid”

Schaap: “Dit dossier: hoe krijg je het voor elkaar. We laten ons gijzelen door de onwil en onkunde van Rijkswaterstaat en/of het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en een bizar doorgeschoten focus op procedures, economie en ‘veiligheid’. En dan te bedenken dat er nog zo’n case ligt met de Paddepoelsterbrug. Hier is maar één woord voor: schandelijk. Het is de hoogste tijd voor ‘gemeentelijke ongehoorzaamheid’. Laten we het zelf oppakken, waarbij de gemeente de uiteindelijke factuur naar Den Haag stuurt. Inclusief een schadevergoeding voor de jarenlange vertraging.”

“Bouw een mooie brug, zonder fratsen”

“En laten we er meteen ook een borg bij optellen voor mocht zoiets weer gebeuren. Een kans die ik groot acht. Echt, hoe krijg je het voor elkaar. Zulke idiote plannen met enorme hellingbanen en een gigantische impact op de omgeving. Doe normaal. Bouw een brug. Een goede, mooie brug zonder fratsen. En laat die fatsoenlijk ontwerpen.”

Paddepoelsterbrug

De Paddepoelsterbrug, die Schaap aanhaalt, werd in september 2018 aangevaren door een schip. In december 2021 hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Groningen afgesproken dat er een nieuwe brug komt. Dit wordt een hoge vaste brug met hellingbanen, die alleen geschikt is voor fietsers en voetgangers. Dit proces, en de locatiebepaling, leidt tot grote onvrede bij een deel van de buurtbewoners van de brug.