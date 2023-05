Manneken Pis, foto Francisco Antunes

Een man koos vrijdagmiddag een verkeerde plek om effe te `zeiken`, meldt de politie via instagram. De man was vóór het politiebureau aan de Rademarkt de aardappels aan het afgieten.

Dat kostte hem een boete van 159 euro inclusief 9 euro administratie, aldus de politie via Instagram. Daar werd nog de volgende opmerking aan toegevoegd: eerlijk is eerlijk, 50 cent om te plassen bij een restaurant/kroeg/bar is natuurlijk prijzig.