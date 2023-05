PKC’83 winkelt bij Velocitas en Pelikaan S

Foto Andor Heij. Rob Schokker van PKC'83 met Ard Veenhof van Oranje Nassau in zijn rug.

PKC’83 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met vijf spelers. Daaronder zijn drie voetballers van Velocitas 1897.

Het gaat om de broers Fabian en Kelvin de Vries en Nick Elderman. Daarnaast komen Fahim Bellghroub en Musteba Albadawi over van competitiegenoot Pelikaan S. PKC is nog op zoek naar enkele andere spelers.

Velocitas raakt nog twee spelers kwijt, want Rutger Hofsteenge en Lars Striesenou stoppen na dit seizoen met voetballen op niveau. Negentien andere spelers van Velocitas hebben aangegeven ook volgend seizoen te blijven. Met enkele andere spelers van de eerste selectie en het O-19 team worden nog gesprekken gevoerd.

Velocitas is koploper in de tweede klasse L zaterdag en kan promotie bijna niet meer mislopen. PKC’83 speelt ook volgend seizoen waarschijnlijk in de eerste klasse. De Groningers maken nog een kleine kans op nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie.