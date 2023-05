Persoon gewond bij mishandeling Linnaeusplein

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een persoon is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een mishandeling op het Linnaeusplein. De mishandeling vond plaats bij een supermarkt.

Het incident vond plaats rond 14.35 uur. “Bij ons kwam een melding binnen van een steekpartij”, meldt een politiewoordvoerder. “Wij zijn snel naar de locatie gegaan. Ook werd een ambulance naar het adres gestuurd. Bij aankomst bleek al snel dat er van een steekpartij geen sprake was. Er bleek een conflict te hebben plaatsgevonden waar meerdere personen bij betrokken waren.”

Volgens de woordvoerder is daarbij één persoon gewond geraakt. “We hebben iemand aan kunnen houden. Inmiddels zijn we een onderzoek gestart naar wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest.”