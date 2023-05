Personeel Sanquin voert actie voor meer loonsverhoging

Foto: Bloedbank Sanquin Groningen

De deur van bloedbank Sanquin in de stad hangt vol met posters. Volgens het Dagblad van het Noorden maakt het personeel daarmee duidelijk dat het een forsere loonsverhoging wil.

De cao van de medewerkers is op 1 januari verlopen. De leiding van Sanquin biedt een loonsverhoging van 6 procent, terwijl ziekenhuismedewerkers er 10 procent bij kregen. Onderhandelingen tussen Sanquin en de vakbonden CNV en FNV hebben nog niets opgeleverd.

De actie vindt bij meerdere locaties van Sanquin in het land plaats. Een petitie waarmee gepleit wordt voor een betere cao is door 1137 medewerkers ondertekend. Dat is meer dan de helft van het personeel. Ook waren er ruim 4300 solidariteitshandtekeningen van donoren.

Bij Sanquin wordt bloed afgenomen en afgeleverd bij onder meer ziekenhuizen. Bij de locatie in de stad, in het UMCG, werken ongeveer dertig personeelsleden. Er wordt niet gestaakt, dus het werk gaat gewoon door.