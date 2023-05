Personeel nachtwinkel Paterswoldseweg overmeestert overvaller

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een nachtwinkel aan de Paterswoldseweg is in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. Daarbij is de overvaller gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De overval vond plaats rond 02.00 uur. “Een overvaller is de winkel binnengedrongen”, vertelt Ten Cate. “Getuigen vertellen dat deze overvaller daarbij gewapend was. Het personeel liet zich echter niet afschrikken en heeft de overvaller weten te overmeesteren.” Daarbij zijn er klappen uitgedeeld waarbij de overvaller gewond is geraakt.

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “De overvaller is gearresteerd en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Daarbij is er gesproken met verschillende medewerkers van de winkel.”