Personeel betrapt winkeldief die feestartikelen probeert te stelen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben zaterdag aan het einde van de middag een winkeldief aangehouden die zijn slag had geslagen in een winkel in feestartikel aan de Grote Markt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van de nieuwswebsite 112groningen.nl.

“Het personeel van de winkel betrapte de dief op heterdaad”, vertelt Wind. “Zij hebben direct de beveiliging opgeroepen die man hebben aangehouden. Ondertussen was ook de politie gebeld. Agenten hebben de man in de boeien geslagen en in de politieauto geplaatst.”

Volgens Wind is de man overgebracht naar het politiebureau. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er zich precies heeft afgespeeld.