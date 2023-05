Paardenbloemen Noorderplantsoen bezaaid met vlooiengif: “Zeer schadelijk voor insecten”

Paardenbloemen in het Noorderplantsoen blijken bezaaid te zijn met vlooiengif en andere insectenverdelgers. Dat blijkt uit onderzoek van Pesticide Action Network Nederland (PAN-NL) en Buijs Agro-Services. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

De onderzoekers hebben vijftien parken in Nederland onder de loep genomen, waaronder het Noorderplantsoen. In elk park werden bestrijdingsmiddelen gevonden. Het gif dat aangetroffen werd is bedoeld om bijvoorbeeld honden en katten van vlooien te ontdoen. Ook werden middelen ontdekt die gewassen moeten beschermen. Volgens de onderzoekers zijn de bestrijdingsmiddelen zeer schadelijk voor insecten als bijen en vlinders. Door de middelen kunnen zij zich minder goed voortplanten.

Fipronil

Zo werd bijvoorbeeld het middel fipronil aangetroffen. In de landbouw is dit middel verboden, maar als diergeneesmiddel wordt het nog wel gebruikt. Als er tien microgram fipronil in mest wordt aangetroffen, moet de mest worden vernietigd. De onderzoekers kwamen echter hoeveelheden tegen op paardenbloemen die op een veel hoger niveau liggen.

Behandelde huisdieren niet in natuurgebieden uit laten

Volgens de onderzoekers moet de overheid strenger gaan toezien op het gebruik en de effecten van middelen. Zo wordt er op dit moment wel gekeken wat het effect is van een middel op een hond en de vlooien, maar wordt niet gekeken naar wat het met de natuur doet. Ook kan er voor gekozen worden om behandelde huisdieren niet in een natuurgebied of openbaar park uit te laten. Tot slot kan er gekeken worden naar het gebruik van alternatieve middelen voor huisdieren die geen schadelijke stoffen bevatten.