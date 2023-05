Paar duizend bezoekers op Vegan Lentemarkt: “Volgend jaar hopen we terug te keren”

Foto: Jolien Wennekers

De Vegan Lentemarkt, die zondag plaatsvond op de Vismarkt, heeft een paar duizend bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie weten.

“Het is ontzettend goed verlopen, met een grote opkomst”, vertelt Rosa Kappert van de organisatie. “De afgelopen controleer je regelmatig de weersvoorspellingen, en dan denk je, het zal toch niet? Het gaat toch niet in het water vallen? Uiteindelijk is het de hele dag droog gebleven. De stemming was goed, we kregen leuke reacties, en ook de standhouders hebben goed verkocht.”

“Het was vanaf het begin direct druk”

Op de markt stonden plantaardige voeding en een duurzame levensstijl centraal. Van bonbons en cupcakes, Italiaanse delicatessen en vegan kaasjes tot fair trade kleding, duurzame kaarsen en herbruikbare verpakkingen. “Ook hadden we leuke livemuziek en was er ruimte om elkaar te ontmoeten en om oudhollandse spelletjes te spelen. Hoeveel mensen we hebben mogen verwelkomen? Onze schatting is dat er een paar duizend bezoekers langs zijn geweest. We zijn om 11.00 uur begonnen en direct was het druk. Er is ook geen moment geweest dat het rustig was.”

Lezingen

De markt werd in de ochtenduren geopend door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Eiwittransitie. Een nieuw onderdeel in het programma waren lezingen die aangeboden werden in Huize Maas. Zo vond er een lezing plaats over dierethiek en hoe belangrijk de oceaan is voor het klimaat. Kappert: “In het begin hadden mensen niet goed door waar ze moesten zijn voor de lezing. Ze wisten de weg niet te vinden. Daar hebben we op ingespeeld door het om te roepen en door het aan te geven. Zeker de laatste lezingen werden goed bezocht.”

“Mensen zijn nieuwsgierig”

In de samenleving is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor veganistisch. “Die belangstelling zien we op een dag als vandaag ook terug. Mensen komen vertellen dat een familielid of een kennis veganistisch is gaan leven. Maar je merkt dat ze niet direct begrijpen wat het inhoudt. Ze stellen vragen wat het behelst, hoe zoiets er uit ziet. Daarom zijn we ook heel blij met de lezingen die we aanboden. Enerzijds kun je producten kopen, maar anderzijds kun je ook informatie opdoen, kan er uitleg gedaan worden. En dat is heel waardevol.”

Volgend jaar

Op de vraag of er volgend jaar weer een Vegan Lentemarkt plaatsvindt: “Dat is wel ons plan. We zijn vandaag echt omarmd. Een warm bad. Het lijkt ons daarom heel leuk om dit volgend jaar weer in Groningen te organiseren.”