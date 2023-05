Overval op opticienwinkel in binnenstad, dader voortvluchtig

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een opticienwinkel aan de Grote Markt is zaterdagochtend overvallen. De dader is nog voortvluchtig.

De overval vond plaats rond 09.40 uur. “Een verdachte is de winkel binnengekomen en heeft daarbij het personeel bedreigt met een steekwapen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is na de overval in onbekende richting vertrokken.” Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is de politie een onderzoek gestart, waarbij rechercheurs met getuigen spreken en sporen veilig stellen.

Ondertussen is men op zoek naar de dader. De persoon die gezocht wordt is ongeveer 25 jaar oud en is 1.80 meter lang. Tijdens de overval droeg deze man een zwart gewatteerde jas, zwarte capuchon en een zwarte broek. Opvallend detail is dat hij in het bezit is van een paraplu. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met alarmnummer 112.