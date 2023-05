Overlijden Tina Turner laat mensen terug mijmeren naar uitverkocht concert in Stadspark

Foto: Les Zg - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71039186

Zangeres Tina Turner is overleden. De ‘Queen of Rock & Roll’ overleed op 83-jarige leeftijd na een lang ziekbed in haar huis in Zwitserland. In 2000 gaf ze een concert in Groningen.

Sinds 1958 was Turner muzikaal actief. In de eerste jaren trad ze samen op met haar man Ike, na haar scheiding ging ze solo verder. Grote hits had de zangeres met liedjes als Private Dancer, Simply The Best en What’s Love Got To Do With It. Op 18 juli van het jaar 2000 bezocht Turner het Stadspark. Als onderdeel van een grote tournee. Ze trad op, op een uitverkochte Drafbaan. In het voorprogramma John Fogerty, die bekend was geworden als frontman van de rockband Creedence Clearwater Revival. Daarna was het de beurt aan Turner.

Sieme Gerrijts schrijft op Twitter: “Ze stond in een uitverkocht Stadspark. Ongeveer 65.000 man genoten van het concert. Het was geweldig!” Jellie deelt een foto van Turner in het Stadspark met de woorden ‘ik was er bij.’ In 2009 trad Turner voor het laatst op in Nederland. Ze gaf toen drie concerten in het Gelredome in Arnhem.

Bekijk hier beelden van Turner in het Stadspark: