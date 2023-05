Overhandiging van ruim 12.000 handtekeningen voor oprichten Provinciaal Energiebedrijf

Statenlid Harm Nieboer van de BBB tekent onder toeziend oog van SP-fractievoorzitter Agnes Bakker de petitie. Foto: SP Groningen

SP-fractievoorzitter Agnes Bakker heeft vrijdagavond 12.600 handtekeningen overhandigd aan de Boer Burger Beweging, BBB, voor het oprichten van een Provinciaal Energiebedrijf. Tijdens de avond sprak de BBB haar steun uit voor het initiatief.

De overhandiging van de handtekeningen vond plaats in Bedum. De krabbels zijn de afgelopen periode opgehaald tijdens diverse actiebijeenkomsten in Stad en Ommeland. Bakker: “De groeiende steun voor een provinciaal energiebedrijf toont aan dat het tijd is om commerciële energiebedrijven terzijde te schuiven. Het is onze missie om de focus te verleggen van winst voor bedrijven naar lagere energiekosten voor mensen.” In de provincie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een provinciaal energiebedrijf.

Vijf-stappenplan

De BBB is bij de verkiezingen in maart de grootste partij geworden. Statenlid Harm Nieboer van deze partij liet vrijdagavond weten zelf ook voorstander te zijn van betaalbare energie met meer regie vanuit de overheid. Nieboer vindt het zo belangrijk dat hij de petitie tekende. Bakker: “Daarnaast sprak Nieboer zijn steun namens BBB uit, om uiteindelijk tot een Provinciaal Energiebedrijf te komen.” Om het doel te realiseren werd vrijdagavond een vijf-stappenplan gepresenteerd.

“Energiekosten drastisch verlagen”

In de gemeente Groningen wordt al langere tijd gewerkt aan het in eigen handen nemen van de energievoorziening. Ook in andere regio’s in het land heeft de SP initiatieven genomen om duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op alle daken te plaatsen. Daarnaast kunnen de opbrengsten van een energiebedrijf gebruikt worden om woningen te isoleren. “Op deze manier nemen we het voortouw om de energiekosten drastisch te verlagen, in plaats van miljarden aan commerciële energiebedrijven over te maken.”

Landelijk is de petitie inmiddels bijna 140.000 keer ondertekend. Mensen die het initiatief ook willen steunen, kunnen terecht op deze website.