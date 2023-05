Oud-VERA programmeur Peter Weening nieuwe voorzitter voetbalvereniging DIO Groningen

Foto: Bjorn Berings. Peter Weening

Oud-VERA programmeur Peter Weening is de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging DIO Groningen.

Hij volgt Simon Dokter op, die sinds 2012 voorzitter was, maar in februari van dit jaar overleed.

Weening is geen onbekende bij DIO Groningen. In 1996 begon hij in het tweede elftal te spelen. Later werd hij keeper van DIO 4. Sinds 2015 hanteert Weening de fluit. Soms is hij bij drie wedstrijden op een dag scheidsrechter.

Ruim veertig jaar lang was Weening programmeur bij VERA aan de Oosterstraat. Hij haalde diverse bands naar Groningen voordat die al doorgebroken waren, zoals Nirvana en Pearl Jam.

DIO Groningen heeft geen elftal in de standaardklasse. Alle seniorenteams spelen tussen de reserves.