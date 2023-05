Oud-speler Dirk Roelfsema van Be Quick overleden

Oud-voetballer Dirk Roelfsema is afgelopen vrijdag overleden. Dat is maandag bekendgemaakt. Roelfsema begon zijn carrière in het betaalde voetbal bij Be Quick.

Roelfsema werd geboren op 15 april 1939 in Groningen. Zijn voetbalcarrière begon hij bij de amateurs van VV Haren. In 1959 debuteerde hij in het betaalde voetbal bij Be Quick. Met deze club zou hij een jaar later naar de 1e divisie promoveren. In een wedstrijd tegen het Tilburgse NOAD wist hij zes keer te scoren. Voor Be Quick zou hij tot 1962 uiteindelijk 45 goals maken. In dat jaar verkaste hij naar Leeuwarden. Toen de voetbalclub Leeuwarden stopte met betaald voetbal verhuisde Roelfsema naar Cambuur waar hij de eerste contractspeler was die werd aangetrokken.

Bij Cambuur zou hij uitgroeien tot een icoon. Lange tijd was hij clubtopscorer. In het eerste seizoen van Cambuur wist Roelfsema twintig keer het net te vinden. Mede daardoor werd Cambuur in dat seizoen kampioen van de Tweede Visie. De aanvaller zou uiteindelijk 115 wedstrijden voor Cambuur spelen, waarin hij 63 keer scoorde. Roelfsema overleed afgelopen vrijdag in Drachten op 84-jarige leeftijd.