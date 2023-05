Oud-dansschoolhouder moet jaar langer de cel in voor verkrachting en aanranding leerlingen

Foto: Google Maps - Streetview

Khalid A. uit Groningen moet geen zeven, maar acht jaar celstraf uitzitten voor de verkrachtingen en het misbruik van oud-leerlingen van zijn voormalige dansschool aan het Damsterdiep. Dat bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijdagmiddag in het hoger beroep rond de (40) Stadjer.

De Stadjer zat sinds september 2021 een celstraf van zeven jaar uit voor misbruik, aanranding en verkrachting. A. ging in hoger beroep tegen zijn celstraf, omdat hij meende dat hij onterecht veroordeeld is voor de verkrachtingen.

Het OM eiste twee weken terug al een hogere celstraf tegen A.: geen zeven, maar acht jaar cel. Daar ging de rechter vrijdagochtend in mee. De rechter vindt dat A. niet twee, maar vier verkrachtingen heeft gepleegd op leerlingen van de dansschool waar hij tot 2020 leiding aan gaf. Het hof vindt daarnaast dat hij nog eens negen keer misbruik en aanrandingen pleegde op voormalige leerlingen van de dansschool.

De rechtbank legt A. ook een langer beroepsverbod op: geen vijf, maar twaalf jaar. Daarnaast mag de oud-dansschoolhouder uit Stad vijf jaar geen contact hebben met de slachtoffers.

Stadjer zit al 2,5 jaar vast

De dansleraar werd in september 2020 opgepakt, nadat dertien meisjes een aanklacht tegen hem indienden. Het merendeel van de slachtoffers was minderjarig ten tijde van de incidenten. De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis. De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks.