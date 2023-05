Oppositie vreest extra vertragingen, wantrouwen en onnodige kosten bij bouwprojecten door rechtszaken

De gemeente Groningen is geen goed voorbeeld als het gaat om de manier waarop lopende woningbouwprojecten worden besproken met betrokkenen, omwonenden en andere Groningers. Dat vindt de voltallige oppositie binnen de Groningse gemeenteraad. Het gemeentebestuur kan volgens de fracties meer doen om rechtszaken voorkomen en daarmee sneller nieuwe woningen toevoegen aan het Groningse bestand.

De Stadspartij 100% voor Groningen, het CDA, de VVD, de PVV, de PvhN, D66 en Student & Stad komen met de kritiek, nadat de gemeente twee maanden geleden bakzeil moest halen bij de bouw van Project Q. Dankzij een gerechtelijke uitspraak moesten de plannen voor de 47 meter hoog wooncomplex aan de Van Ketwich Verschuurlaan terug naar de tekentafel, omdat omwonenden gelijk kregen in hun beklag over de hoogte van de woontoren.

De zeven partijen vinden dat de gemeente besluiten heeft genomen die niet in lijn waren met eigen beleid. “Een toren die twee meter hoger is dan het Forum en 38 meter hoger dan eigenlijk bedoeld. Een bebouwing van 88% terwijl 60% de norm is,

een onduidelijke parkeernorm onder het mom van minder mobiele ouderen terwijl de bouw bedoeld is voor een geheel andere doelgroep: actieve 50-plussers”, stellen de partijen.

Omwonenden direct betrekken om rechtszaken te voorkomen

Niet alleen de raadsfracties zich gepasseerd (de rechter stelde dat ‘de gemeenteraad ten onrechte omzeild werd bij de beslissing over de afwijking op het bestemmingsplan’), maar stellen ook dat omwonenden al jaren aangeven het niet eens te zijn met de plannen voor de woontoren. Als de gemeente dan ook nog tegen haar eigen regels ingaat, had de gemeente kunnen zien aankomen dat het bakzeil moest halen als de omwonenden naar de rechter zouden stappen: “Wij vragen ons af of het college wel het goede voorbeeld geeft en eigen regels, processen en procedures wel respecteert” aldus de fracties. “Wij denken dat het beter is om omwonenden, in dit geval rondom Project Q, direct vanaf het begin te betrekken. Dit kan volgens ons rechtszaken voorkomen.”

Ligt meer vertraging op de loer bij andere projecten?

Rond Project Q pleiten de fracties voor nieuwe gesprekken namens het college met de bezwaarmakers, in plaats van een hoger beroep. De zeven partijen willen ook van het gemeentebestuur horen bij welke bouwprojecten nog meer vertragingen en kostenoverschrijdingen zijn voorzien omdat er rechtszaken lopen: “De volledige oppositie wil van het college weten of uitspraken zoals recent over Project Q leiden tot extra vertragingen, wantrouwen, onnodige kosten en een nog grotere afstand tussen overheid en betrokkenen. En bij welke lopende bouwprojecten rechtszaken er bezwaren zijn aangespannen door

omwonenden en andere betrokkenen.”

Door middel van schriftelijke vragen willen de Stadspartij 100% voor Groningen, CDA, VVD, PVV, PvhN, D66 en S&S opheldering