Oppositie hekelt ondernemersbeleid gemeente: ‘Onduidelijkheid over reclamebelasting jaagt ondernemers in de gordijnen’

“De samenhang is zoek, visie ontbreekt en door de manier waarop de reclamebelasting wordt aangekondigd jagen we ondernemers in de gordijnen.” Met deze woorden hekelt fractievoorzitter Tom Rustebiel (D66) namens de voltallige Groninger oppositie de gemeentelijke koers ten aanzien van het binnenstadsbeleid en ondernemers.

De oppositie in de gemeenteraad diende maandagmiddag drie A4’tjes met vragen in aan het gemeentebestuur over het beleid naar ondernemers. Het college krijgt met name kritiek om haar ‘duizelende’ manier van omgaan met beleid richting ondernemers, met name in de binnenstad. “’We hebben net de discussie over het zondagochtend-verbod gehad en een coalitiemotie besproken over regie op de invulling van winkelpanden”, aldus Rustebiel. “Nu komt het college met een brief over reclamebelasting richting ondernemers waaruit totaal niet blijkt wat de bedoeling is.”

De ondernemers die vanaf volgend jaar reclamebelasting moeten gaan betalen, weten volgens de zeven partijen vrijwel niet waarom de belasting nu wordt ingevoerd. De enige reden is volgens het gemeentebestuur het terugdringen van de hoeveelheid aan reclame-uitingen’ in de gemeente. Ook de timing van de belasting is volgens de partijen niet ideaal: “We moeten niet vergeten dat het terugbetalen van coronasteun nu speelt en de huren en energieprijzen torenhoog zijn”, aldus Rustebiel. “De coalitie spreekt er schade van, maar handelt in tegenovergestelde richting door met belastingen en beperkingen te komen.”

Mirte Goodijk van Student & Stad vult aan: “Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid. We hebben anderhalf jaar geleden de visie ‘ruimte voor retail’ aangenomen en de coalitie handelt nu al haaks daarop. Ook vinden wij dat het college geen recht doet aan de in elkaar overlopende branches horeca en retail want we krijgen weer apart horecabeleid op ons af. Ondernemers kunnen hier niet mee uit de voeten.”