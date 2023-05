Opgraving Grote Markt blijft stukjes geschiedenis opleveren

Een middeleeuws insigne van een haan, opgegraven op de Grote Markt - Foto via Ingenieursbureau MUG

De opgraving op de Grote Markt blijft bijzondere vondsten opleveren. Deze week haalden archeologen van bureau MUG en de gemeente weer een reeks aan voorwerpen van middeleeuwse Stadjers uit de bodem.

Met een truweel werd maandag een intact kogelpotje uitgegraven, schrijft archeoloog Cuno Koopstra van ingenieursbureau MUG, wat verantwoordelijk is voor de opgraving. Stadarcheoloog Gert Kortekaas denkt dat het dertiende eeuws stukje aardewerk een kleine kookpot is geweest. Opvallend is dat het grotendeels intact is. Meestal komen er alleen fragmenten naar boven.

Een week eerder dook er een insigne van een haan op onder het plaveisel van het marktplein. Dinsdag werd duidelijk dat deze uit de late middeleeuwen moet komen. De haan zou verschillende betekenissen kunnen hebben, maar Koopstra stelt dat de haan misschien wel iets persoonlijks betekende voor degene die hem honderden jaren geleden bij zich droeg en op de Grote Markt is verloren.

Zondag dook een elzenhouten bakje op bij de opgraving. Volgens Koopstra is ook dit bakje op zichzelf niet bijzonder, maar laat het zien dat e ondergrond van de Grote Markt zorgt voor minder schade aan de objecten dan op andere plekken: “Een bijzondere vondst, want dit soort vaatwerk komt niet vaak voor!”

Vlak voor het einde van de werkweek dook op vrijdag nog een broche op uit de late middeleeuwen. De loodtinnen speld heeft volgens de archeologen een klauwvormige vatting en bevat een steentje. “Het werd vroeger ter versiering gedragen op de kleding”, besluit Koopstra. De archeoloog roemt collega Bas voor de vondst: “Knap speurwerk om zo’n vondst zonder metaaldetector te vinden!”

De archeologen zijn nog wel even bezig op de Grote Markt. In dit blog van ingenieursbureau MUG houdt senior-archeoloog Cuno Koopstra elke dag bij wat er uit de ondergrond van de Grote Markt naar boven komt.