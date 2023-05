Opbouw Bevrijdingsfestival: ‘We zijn bijna klaar, nu het weer nog!’

‘Wij produceren op 60.000 tot 80.000 mensen. Met een piek van 55.000’, vertelt Ebel Jan van Dijk, directeur van het Bevrijdingsfestival. De opbouw van het festival is in volle gang.

Tijdens het Bevrijdingsfestival vieren we de bevrijding van Nederland in tijden van de Tweede Wereldoorlog. De voorbereidingen van het festival zijn bijna klaar, maar nu het weer nog. ‘Mooi weer is niet alleen zon en een goede temperatuur, maar vooral niet te veel wind. Je staat op een open vlakte dus je wilt niet te veel wind’, vertelt Van Dijk. Op dit moment zijn de weersverwachtingen niet ideaal, het wordt rond de 18 graden met buien.

Ambulance

Terwijl we over het terrein lopen wijst Van Dijk naar een klein podium dat wordt opgebouwd. ‘Op dit podium komt een kapotgeschoten ambulance uit Oekraïne te staan. Die gaan we ook verlichten zodat je hem van alle kanten goed kan zien. We proberen hier ook bewustwording mee te creëren. Het feit dat we hier met elkaar kunnen proosten op de vrijheid terwijl er ondertussen andere dingen gebeuren, moeten we bewust van zijn’.

Gratis

Naast verschillende activiteiten voor kinderen en het traditionele reuzenrad, zijn er ook drie podia waar bijvoorbeeld The Opposites, Merol en Prins S. en de Geit optreden. Vorig jaar moesten bezoekers voor het eerst vijf euro betalen om het festivalterrein op te mogen, maar na felle kritiek is het festival dit jaar weer gratis voor iedereen. ‘De gemeente en de provincie hebben beide een stap weten te zetten en we hebben een garantieregeling met elkaar kunnen afspreken in geval van slecht weer. Voorwaarde daarvan was dat het festival weer gratis wordt. Daar zit trouwens geen garantie op voor in de toekomst’, vertelt Van Dijk.

Op vrijdag 5 mei wordt het festival gehouden op drafbaan in het Stadspark. Bekijk hier de line-up.