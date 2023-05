“Op Hemelvaartsdag flink wat zon, in het weekend 22 of 23 graden”

Foto: Robert van der Veen

De komende dagen lopen de temperaturen geleidelijk op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het in het komende weekend wel eens 22 of 23 graden worden.

“Op Hemelvaartsdag er in de ochtend eerst veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “Af en toe is er zon. In de middag laat de zon zich steeds vaker zien. Wel blijft de temperatuur aan de magere kant: het wordt 15 graden. Op vrijdag is eerst zon maar krijgen we gedurende de dag te maken met stapelwolken. Het wordt 17 of 18 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4.”

“Op zaterdag kan het 19 of 20 graden worden. Er zijn zonnige perioden met later stapelwolken. In de middag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Op zondag kan het 22 of 23 graden worden. De wind neemt dan toe van zwak naar matig, op de Wadden een windkracht 3. De kans op een felle regen of onweersbui neemt toe. Op maandag schakelen we over op een zomers weertype waarbij het 25 of 26 graden kan worden. Het wordt broeierig warm. In de avond kans op een bui. Dinsdag wordt de stroming noordelijk en kan het zo maar zijn dat we tien graden in gaan leveren.”

