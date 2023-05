Ook gemeente komt met TikTok-verbod op zakelijke telefoons

In navolging van verschillende andere overheden komt ook de gemeente Groningen met een TikTok-verbod op zakelijke telefoons. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van ICT woensdag laten weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van raadslid Maria Martinez Doubiani van D66: “Meerdere instanties hebben de afgelopen periode aan de bel getrokken, zowel internationaal als landelijk, dat er zorgen zijn over de digitale veiligheid en privacy. Als fractie zien wij dat er in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Amsterdam en op het provinciehuis even verderop, een verbod is op het downloaden en het gebruiken van de app TikTok. Vindt het gemeentebestuur dat zo’n verbod hier ook moet komen?”

Wethouder Philip Broeksma: “Bezig met een verbod”

Wethouder Broeksma is helder: “We waren al bezig met zo’n verbod. We hebben de berichten hierover gelezen, en we gaan de uitwerking van zo’n verbod bespreken binnen het gemeentebestuur. De bedoeling is dat de app op zakelijke telefoons niet meer gebruikt kan worden. We hebben onderzocht of dit technisch mogelijk is, en dat kan.” Daan Swets van Student & Stad: “Op welke termijn kan dit verbod gerealiseerd worden?” Broeksma: “Als we het er over eens zijn, dan kan het heel snel zijn. Binnen een aantal dagen.”

“Wethouders hebben de app niet op hun telefoon”

Femke Folkerts van GroenLinks: “Het is goed dat dit besproken wordt, en dat een verbod er komt, maar het is toch niet zo dat er nu wethouder met TikTok op hun smartphone hier rondlopen toch?” Broeksma: “Ik heb met verschillende wethouders en ambtenaren gesproken, en niemand van hen heeft de app op hun telefoon staan.”