Ook Duits ziekenhuis gaat reilen en zeilen verdachte verpleegkundige onderzoeken

Foto: Freie Kliniken Bremen via Wikimedia Commons

Het Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen gaat een onderzoek doen naar Theo V, de verpleegkundige die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van een twintigtal patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend.

V. was zes maanden stagiair op een verpleegafdeling in 2017. Wat er precies wordt onderzocht, is niet duidelijk. Maar het Duitse ziekenhuis lijkt na te willen gaan of V. in zijn tijd in Duitsland betrokken is geweest bij de dood van patiënten. Het RKK hoopt over twee weken duidelijkheid te hebben.

De beslissing om een onderzoek in te stellen naar de stageperiode van V. in Duitsland staat in contrast met de overweging van de twee Groninger ziekenhuizen waar V, na zijn stageperiode in Bremen, actief was als medewerker. De Groninger ziekenhuizen lieten. De ziekenhuizen lieten twee weken terug weten dat ze, na contact met het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, geen redenen en aanknopingspunten zien om een intern onderzoek te starten naar het reilen en zeilen van V. binnen hun muren.

V. werd halverwege april aangehouden, nadat het ziekenhuis melding en aangifte deed tegen de verdachte. Zij werden attent gemaakt op de mogelijk misdrijven van de verdachte, nadat een zorgorganisatie uit Drenthe (vermoedelijk GGZ Drenthe) in een brief aan het WZA uit de doeken deed hoe V. aan hulpverleners zou hebben verteld over zijn werk tijdens de coronapandemie. In deze gesprekken zou V. hebben verteld dat hij, in zijn periode als longverpleegkundige tijdens de coronapandemie, het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. In deze gesprekken zou V. hebben gesteld dat hij, zonder instructies van een arts, medische handelingen uitvoerde bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden.

Vlak na de aanhouding van V. werd al duidelijk dat de verdachte, voor de coronapandemie, een jaar in het UMCG en een jaar in het Martini Ziekenhuis had gewerkt.