Ontsnapte hond besluit duik te nemen, maar kiest eieren voor zijn geld tegen brandweerduiker

Foto via 112 Groningen

Kort na het invallen van de donderdagavond besloot een ontsnapte hond een duik te nemen in een vijver langs het Kluisgat in Lewenborg. Maar het dier besloot na aankomst van de brandweer dat het zich niet in het water wilde laten vangen.

De brandweer werd rond half acht gealarmeerd om de zwemmende hond uit het water te komen redden. Een duiker ging de vijver in om te proberen het dier te vangen. De hond, die eerder op de avond ontsnapte aan zijn eigenaar, koos echter eieren voor zijn geld. De viervoeter klom op eigen kracht de vijver uit en zette het op een lopen.

De bezorgde eigenaar en een brandweerman wisten de hond uiteindelijk klem te zetten in een nabijgelegen steegje. De bezorgde eigenaar bedankte de brandweer en nam zijn huisdier weer mee naar huis.