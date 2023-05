Ontknoping amateurvoetbal, vooral in 1F is spanning te snijden

Foto Martijn Minnema: De topper in 1F tussen Oranje Nassau en Pelikaan S eindigde onbeslist

Wie wordt kampioen, welke clubs spelen nacompetitie en welke Groninger verenigingen degraderen. Dit pinksterweekeinde gaat duidelijkheid bieden. Vooral in 1F is de spanning te snijden.

Zaterdag:

In de eerste klasse F zaterdag maken vijf clubs kans op de titel en staan nog twee tickets voor de nacompetitie op het spel. De complete top zes speelt tegen elkaar. De nummer zes Winsum maakt kans op de derde periode en speelt thuis tegen koploper Broekster Boys. Oranje Nassau heeft een punt achterstand op Broekster Boys en speelt uit tegen Pelikaan S. ONS Sneek en Blauw Wit’34 ontmoeten elkaar ook. Een uiterst spannend finale dus in deze klasse.

De stand:

1 Broekster Boys: 45 punten. Doelsaldo +22

2 Pelikaan S 45. +17

3 ONS Sneek 44. + 31

4 Oranje Nassau 44. +27

5 Blauw Wit’34 44. +17

Onderin moet Gorecht winnen van PKC’83, dat nergens meer om speelt. Gorecht heeft het echter niet in eigen hand om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Drachtster Boys mag in dit scenario niet winnen van Leeuwarder Zwaluwen.

In de tweede klasse L kan Velocitas kampioen worden. Dat kon vorige week thuis tegen Bedum al, maar Velo verloor met 3-1. Velocitas speelt uit tegen het al gedegradeerde Be Quick. Bij winst is Velocitas alsnog kampioen.

In de derde klasse C is Grijpskerk kampioen en spelen Groen Geel en Aduard nacompetitie voor promotie. Helpman is favoriet voor de derde plek. Helpman speelt thuis tegen NEC Delfzijl. HFC’15 maakt alleen nog een theoretische kans op de derde periodetitel. Lycurgus en The Knickerbockers spelen nergens meer om.

Omlandia is al veroordeeld tot nacompetitie tegen degradatie naar de vierde klasse.

In de vierde klasse C werd Mamio vorige week kampioen. VVK pakt nacompetitie voor promotie als het weet te winnen van het al gedegradeerde SC Stadspark. Amicitia VMC speelt tegen de nummer twee Holwierde en kan degradatie alleen nog in theorie ontlopen, vanwege het slechte doelsaldo.

In de vierde klasse D is Glimmen nog niet uit de degradatiezorgen. Bij winst op FC Assen speelt Glimmen zich veilig.

In 5E is alles al beslist. Westerkwartier is kampioen en VAKO, Haren en Blauw Geel’15 spelen nacompetitie voor promotie. GEO, GRC Groningen en Oosterparkers spelen ook volgend seizoen in de vijfde klasse.

Zondag

In de vierde divisie A op zondag heeft Be Quick 1887 nog een kans op de derde periodetitel. Be Quick moet dan zondag thuis HBS verslaan en concurrent Purmersteijn mag niet winnen van SJC.

Maandag

In de eerste klasse E kan GVAV Rapiditas paasmaandag de vervangende periodetitel pakken wanneer het uit wint bij SVBO.

GRC Groningen staat elfde en dat zou nacompetitie tegen degradatie beteken. Maar GRC kan ook nog rechtstreeks degraderen wanneer de Groningers verliezen van Jubbega en Roden wint. Directe handhaving kan ook nog bij winst. Maar GRC is wel afhankelijk van de resultaten van de concurrentie.

In de tweede klasse K is Helpman verzekerd van nacompetitie voor promotie. Forward kan zich daarbij voegen wanneer de studenten winnen van HOVC.

SC Stadspark moet nog een plek zien te stijgen om nacompetitie tegen degradatie te voorkomen. Stadspark speelt uit tegen het al gedegradeerde Noordster. Maar wanneer concurrent Musselkanaal weet te winnen bij Annen moet Stadspark alsnog nacompetitie spelen.

In de derde klasse C is alles beslist. FC Lewenborg werd daar weken geleden al kampioen. Groninger Boys speelt nacompetitie voor promotie en Engelbert is ook volgend seizoen in deze klasse actief.

In 5C speelt Groen Geel nacompetitie voor promotie en Woltersum werd negende.